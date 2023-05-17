Польша и Прибалтика испугались конфликта с Россией: Зеленского втайне склоняют к переговорам с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Патриарх американской журналистики Сеймур Херш, прославившийся недавно своим расследованием о причастности властей США к подрыву газопроводов «Северный поток», сделал новое сенсационное заявление. На этот раз - по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине.

В своем аккаунте на платформе Substack Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на неназванных «представителей американской разведки» (а такие контакты у него действительно есть) сообщил, что у ряда европейских стран заканчивается терпение поддерживать Зеленского. Причем речь идет о государствах Восточной Европы, которые доселе выставляли себя самыми ярыми врагами России и чуть ли не рвались в бой за Украину. В эту группу стран, возглавляемую Польшей, входят также Литва, Латвия, Эстония и Чехия со Словакией. Двух последних 86-летний журналист почему-то по старинке поименовал Чехословакией.

Так вот в американском разведсообществе якобы имеется информация, что поляки и иже с ними на уровне высокопоставленных правительственных чиновников начали негласно уговаривать Зеленского найти способ положить конец конфликту и «позволить начать процесс восстановления своей нации. Даже если самому ему для этого будет необходимо уйти в отставку». Однако данные ЦРУ, пишет Херш, указывают на то, что «Зеленский не шевелится» и твердо настроен на продолжение боевых действий. При этом из-за своей упертости «он начинает терять поддержку соседей на личном уровне».

Если сведения Херша верны, то можно предположить, что в Восточной Европе наконец-то начали реально оценивать бедственное положение киевского режима. Катастрофические потери ВСУ, постоянно откладываемый «контрнаступ» и недостаток средств для дальнейшего финансирования военной кампании могут привести к тому, что Польша, прибалты и другие могут оказаться непосредственно втянутыми в события на поле боя. А на это тамошние правители несмотря на весь свой антироссийский гонор категорически не согласны. Как говорится, лучше худой мир...

Россия продолжает подчеркивать, что в любой момент готова к урегулированию, но Зеленский на законодательном уровне, в том числе для себя самого, ввел запрет на мирные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании договариваться.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей МАРКОВ, политолог, директор Института политических исследований в эфире Радио "Комсомольская правда"

«Им достаточно, что Украина стала анти-Россией»

- Хершу вполне можно доверять. Это человек, который рассказал о «Северных потоках», о чудовищных преступлениях американских войск в иракской тюрьме Абу-Грейб, других преступлениях США в Ираке, а раньше - во Вьетнаме.

То, что он говорит, обычным людям кажется странным Как это, самые главные русофобы призывают Зеленского остановить конфликт? Но, с моей точки зрения, есть абсолютно четкая логика. Они считают, что сейчас победили Россию и им нужно не зарываться дальше, а консолидировать эту победу. В чем победа? В том, что они сделали из Украины анти-Россию, уничтожили любые пророссийские настроения на Украине.

С их точки зрения, боевые действия пора заканчивать. Но на каких условиях – это другой вопрос. Кстати, никто из не верит, что Россия уйдет из Крыма, из Донецка и Луганска. Но надеются, что удастся выбить Россию из Херсонской и Запорожской областей. Они готовы даже на так называемый «корейский вариант» – то есть, просто войска остаются там, где они стоят.