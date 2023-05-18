Россия и Уганда подписали заявление об отказе от размещения оружия в космосе первыми Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в четверг, 18 мая, с главой МИД Уганды Джедже Одонго. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили партнёрство между странами, а также подписали совместное заявление о неразмещении оружия в космосе первыми. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Переговоры между Россией и Угандой проходили в Москве. Стороны обменялись документами, поставили подписи под рядом соглашений. Инициатива в проведении этой встречи была за Россией, в рамках взаимного сотрудничества и налаживания контактов с более чем десятком разных стран.

Стороны смогли договориться о партнёрстве в производстве космических спутников, а также обсудили ситуацию на Украине и общую обстановку в мире. Например, Лавров заявил о том, что будущее зерновой сделки будет зависеть от результатов следующих двух месяцев, и сообщил предварительные даты контактов с африканской дипломатической группой, которая предложила план урегулирования украинского конфликта. Планируется, что встреча пройдёт в июне-июле 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров прокомментировал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявив о системной и адекватной позиции КНР.