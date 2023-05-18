Российские войска уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов на Украине

Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на четверг, 18 мая, российскими войсками были нанесены удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам украинской армии.

Как отмечает российское военное ведомство, в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск, а также пресечено выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, днем ранее, Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов, расположенному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.

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