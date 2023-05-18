Российские истребители сбили украинский Су-24 в районе Славянска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-24 в районе Славянска Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе населенного пункта Кривая Лука ДНР российскими войсками была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, накануне 9 мая российские средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области.

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