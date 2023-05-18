Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серия мощных взрывов прогремела в Харькове, о чём сообщает украинское издание «Страна». По всей территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога, что следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Подробности происходящего не уточняются. Глава Харьковской области Олег Синегубов написал в своих социальных сетях пост, призвав жителей региона не относиться к воздушной тревоге безответственно, и оставаться в убежищах до её отмены.

Напомним, что Россия наносит массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, военным базам и складам вооружений Украины с 10 октября 2022 года практически ежедневно. Воздушная тревога включается также регулярно, часто по всей территории страны. Начало этих обстрелов связано с терактом на Крымском мосту 8 октября прошлого года, к которому приложили руку украинские спецслужбы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в ночь на 18 мая в Харькове и Одессе прогремели несколько взрывов.