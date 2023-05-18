В Одессе и Харькове прогремели взрывы в ночь на 18 мая

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах Украины. Фото: REUTERS

В Харькове и области в ночь на четверг 18 мая раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В 02.35 по местному времени на официальном украинском ресурсе оповещения населения появилась информация о взрывах в Кировоградской области, где на тот момент была объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога была объявлена и в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе в течение 20 минут прогремели пять взрывов поздним вечером 17 мая.

Также сообщалось, что военные Центрального военного округа (ЦВО) использовали агитационные снаряды в зоне проведения специальной военной операции, забросав позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовками с призывами сдаться.

Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

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