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НовостиПолитика18 мая 2023 13:44

Балицкий: ВСУ активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области

При этом эффективность диверсионных групп ВСУ стала резко падать
Сергей ЧИКОВ
Активность украинских ДРГ возросла, несмотря на снижение эффективности

Активность украинских ДРГ возросла, несмотря на снижение эффективности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия с начала мая активизировала деятельность диверсионных групп в регионе.

“К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать”, – сообщил Балицкий в эфире телеканала “Россия 24”.

При этом, по его словам, эффективность действий украинских ДРГ значительно упала из-за того, что российская армия научилась эффективно пресекать их действия. Балицкий отметил, что, несмотря на снижение эффективности этих групп, диверсионная деятельность ВСУ в регионе вряд ли будет сведена к нулю.

Напомним, ранее Балицкий заявил, что ВСУ упустили возможность для контрнаступления в Запорожской области. По словам врио губернатора, готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая, а у российской армии есть все необходимое, чтобы отразить любые попытки Киева пойти в наступление.

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