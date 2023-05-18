Военкор Александр Коц сообщил о срыве контрнаступления ВСУ армией России Фото: Александр КОЦ

Попытка контрнаступления Украины, о которой так много и долго говорилось, затягивается и откладывается потому, что российская разведка эффективно отслеживает перемещения войск ВСУ, а армия точными ударами уничтожает критически важную для наступления технику. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

В целом, срыв контрнаступления - это большой и дерзкий план командовании армии России, состоящий из множества вводных. Например, были модернизированы наши многочисленные бомбы ФАБ-500, к которым приделали крылья и добавили им систему наведения, благодаря чему российские лётчики могут спокойно засылать их на территорию противника, не входя в зону действия украинских систем ПВО. Это раскрыло дополнительные возможности в поражении военной техники и складов боеприпасов ВСУ, которые так необходимы Киеву для контрнаступления.

Ещё один шаг на пути к срыву контрнаступления - уничтожение американской системы ПВО Patriot в Киеве, из-за чего Зеленский вынужден отозвать часть техники для защиты столицы. При этом Коц опроверг заявления из Вашингтона о том, что Patriot, якобы, почти не пострадал, так как всё прекрасно было видно по камерам уличного наблюдения в Киеве, записи с которых моментально слили.

Ранее KP.RU сообщил о том, что подбитый российским «Кинжалом» Patriot использовался боевиками ВСУ меньше месяца.

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