Верховный суд РФ пояснил, в каких условиях сдача в плен является преступлением

Верховный суд РФ пояснил, в каких случаях сдача в плен является преступлением Фото: Shutterstock

Верховный суд РФ разъяснил, что добровольная сдача военнослужащего ВС России в плен при возможности сопротивляться является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 352 УК РФ.

В постановлении Верховного суда говорится, что, даже находясь в полном окружении и вдали от своего подразделения, военнослужащий ВС России “должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг”, а рассматривающим подобные дела судам необходимо учитывать это.

Также в постановлении суда отмечено, что сдача в плен считается преступлением только при осознании военнослужащим возможности действовать по уставу. В противном случае, если боец физически не способен избежать пленения, преступления в этом нет.

Напомним, недавно Минобороны РФ сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность.

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