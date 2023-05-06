Минобороны сообщило о возвращении трех российских летчиков из украинского плена

Трое летчиков ВКС России вернулись домой из украинского плена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена трех российских летчиков. В ведомстве отметили, что переговоры с киевским режимом были сложными.

“В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность”, – сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Как и всех освобожденным из плена российских военнослужащих, их отправят на лечение и реабилитацию в медцентры Минобороны России, где летчикам окажут всю необходимую медицинскую, а также психологическую помощь.

Напомним, летом 2022 года Главное управление разведки Украины попыталось подкупить российского летчика. Сотрудники украинской разведки, действуя от имени руководства своей страны, попытались завербовать за вознаграждение и получение гражданства Евросоюза российских военных летчиков.

Летчики должны были улететь на аэродром ВСУ и передать самолеты, но они передали место дислокации противника своему армейскому руководству, которое незамедлительно обстреляло аэродром и ликвидировало командира воинской части, а также ранило 17 военных и уничтожило взлетную полосу и различную технику на аэродроме.