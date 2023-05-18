Минфин предложил сохранить НДФЛ для работающих за рубежом россиян на уровне 13-15% Фото: Shutterstock

Ставка подоходного налога для работающих удаленно из-за рубежа граждан России должна сохраниться на уровне 13-15%, считают в Министерстве финансов РФ.

«Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта», – сообщил журналистам замглавы Минфина России Алексей Сазанов.

Как объяснил заместитель министра, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов. По его словам, соответствующие изменения внесены в законопроект об основных направлениях налоговой политики, они направлены в Государственную думу.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России предложило повысить НДФЛ для россиян, которые трудятся в российских компаниях, но живут за границей. Планировалось, что с 1 января 2024 подоходный налог для уехавших из страны сотрудников или исполнителей работ вырастет до 30%, но только после утраты налогового резиденства РФ.