В США заявили, что далеко не все страны блока НАТО желают вступления Украины в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что Вашингтону следует противостоять манипуляциям Киева, который настаивает на их принятии в НАТО с целью вовлечения США и Европы в конфликт с Россией. По его словам, далеко не все страны альянса поддерживают вступление Украины в военный союз.

“Заявку Киева поддерживают несчастные и беспомощные иждивенцы США. Например, президент Эстонии Алар Карис. Кроме того, страны Восточной Европы пытаются заставить Вашингтон изменить свою политику по членству Украины в преддверии саммита”, — написал Бендоу в статье для The American Conservative.

Также он отметил, что в текущем финансовом и политическом положении Вашингтона, издержки и риски затягивания конфликта могут стать слишком большими для Америки. Поэтому, считает Бендоу, США должны “поставить во главу угла мир” в решении конфликта на Украине.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что американские власти готовятся к вероятному сценарию заморозки украинского конфликта, который может растянуться на много лет или десятилетий и повторить корейский сценарий.

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