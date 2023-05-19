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НовостиПолитика18 мая 2023 21:22

США включат в новый пакет антироссийских санкций около 300 компаний, судов и самолетов

Экспортные ограничения коснутся 70 российских и иностранных предприятий
Мария ПАВЛОВА
США готовят новый пакет антироссийских санкций.

США готовят новый пакет антироссийских санкций.

Фото: REUTERS

США готовят новый пакет антироссийских санкций, в который войдут около 300 компаний, физических лиц, самолетов и судов. Также на 70 российских и иностранных предприятий будут наложены экспортные ограничения.

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения», - цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя администрации США накануне саммита лидеров G7, добавив, что новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Тем временем Минфин США создаст отдел изучения последствий собственных санкций. Группа экономистов будет анализировать побочный ущерб от санкций, чтобы выяснить необходимость в их корректировке.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, почему санкции против России приносят вред другим странам.

Напомним, президент США Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом США.

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