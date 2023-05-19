Пушилин заявил о стремлении ВСУ прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска целенаправленно пытаются прорвать фланги в Артемовске для того, чтобы продвижение российской армии в самом городе, однако для предотвращения подобной ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», приводит РИА Новости заявление врио главы ДНР.

Напомним, днем ранее, 18 мая, Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска, отметив укрепление по флангам. Врио главы ДНР также прокомментировал ситуацию с возможностью контрнаступления украинской армии, заявив, что российские войска «готовы к любому развитию событий».

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