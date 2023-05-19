Мощнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию, пострадал 41 город

От мощнейшего за 100 лет наводнения в Италии пострадал 41 город Фото: REUTERS

Мощнейшее за 100 лет наводнение Италии унесли жизни 13 человек, а 20 тысяч человек остались без крова. Как сообщается, в результате сильных дождей в регионе Эмилия-Романья на севере страны из берегов вышло 23 реки и произошло 280 оползней, охвативших 41 город.

Как передает The Guardian, пожарные провели 2000 спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях центральной Марке, которые тоже пострадали от наводнений. Сообщается, что сорок пожилых людей были спасены из дома престарелых за одну ночь.

Фото: REUTERS

На данный момент дороги остаются заблокированными, в том числе автомагистраль A1, после схода оползня в Сассо-Маркони, а поезда были отменены или работают с перебоями.

Фото: REUTERS

Как передает Coldiretti, крупнейшая сельскохозяйственная ассоциация Италии, наводнения разрушили дома, а также магазины, оставив под водой свыше 5000 ферм.

Фото: REUTERS

Как писал сайт KP.RU, в регионе Эмилия-Романья было объявлено чрезвычайное положение, а власти называли данную ситуацию критической. При этом в субботу, 20 мая, на севере Италии должен стартовать этап гран-при «Формулы-1». Организаторы заявляли, что проведению этапа ничто не угрожает, однако позже распорядились об эвакуации.