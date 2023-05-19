Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Сийярто напомнил, что «предоставить место для мирных переговоров в любое время» он предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе офиса украинского президента Андрею Ермаку в самом начале боевых действий.

«Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого», - приводит РИА Новости заявление главы внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, Сийярто заявил, что Венгрия граничит с Украиной, отметив, что «платит высокую цену» за этот конфликт. Министр также заявил, что Европа платит за санкции более высокую цену, чем Россия.