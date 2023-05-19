МРОТ в России будут повышать опережающими темпами

Голикова сообщила о решении повышать МРОТ опережающими темпами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году будут повышать с опережающими темпами. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ в пятницу, 19 мая.

«Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства», — заявила вице-премьер РФ, уточнив, что такие меры потребует иной идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

Голикова также сообщила о статистке, согласно которой, в четырех российских регионах, среди которых Хакасия, Ингушетия, Адыгея и Тыва, повышен уровень бедности. По ее словам, в этом году будет создан реестр нуждающихся граждан, который должен заработать с начала следующего года.

«Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал», — добавила она.

Напомним, в конце марта этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России будет проиндексирован на 18,5% с 1 января 2024 года, отметив, что задача в 2023 году является повышение благосостояния граждан.