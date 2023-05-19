Мишустин совершит визит в Китай 23-24 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом 23-24 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в пятницу, 19 мая.

«В Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что стороны собираются обсудить актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание сотрудничеству в энергетике, транспортной инфраструктуре, а также промышленности и сельском хозяйстве.

Сообщается, что Мишустин собирается посетить Шанхай, где выступит на Российско-китайском бизнес-форуме.

В пресс-службе также отметили, что Россия и Китай продолжают наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, а объем поставок сельхозпродуктов из России в Китай в I квартале этого года составил 2,4 млрд долларов.

Напомним, ранее российское правительство одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту. Постановление подписал Мишустин.

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