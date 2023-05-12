Правительство России одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому федеральный кабмин одобрил межправительственное соглашение о поставках российского газа в Китай по дальневосточному маршруту.

Согласно соглашению, которое было подписано между РФ и КНР в январе 2023 года, российская компания «Газпром» будет единственной организацией, которая может осуществлять поставки газа по дальневосточному маршруту. Со стороны КНР ответственной за приемку газа компанией назначена Китайская национальная нефтегазовая корпорация, строительством и эксплуатацией части участка на территории КНР будет заниматься Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского газа в КНР вырастет на 10 млрд куб. м и составит 48 млрд куб. м в год.

Напомним, о том, что «Газпром» начал разработку проектно-сметной документации по новому дальневосточному маршруту поставок газа в Китай, стало известно в августе прошлого года. Тогда глава компании Алексей Миллер назвал китайский рынок самым динамичным в мире.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным за январь 2023 года, Россия стала самым крупным поставщиком газа в КНР. РФ заняла первое место среди экспортеров как в поставках сжиженного газа, так и в поставках по магистральным газопроводам.