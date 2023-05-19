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НовостиПолитика19 мая 2023 9:33

Путин назвал Россию одним из лидеров мирового рынка вооружений

РФ удается экспортировать существенные объемы военной продукции, несмотря на санкции, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал Россию одним из лидеров мирового рынка вооружений

Путин назвал Россию одним из лидеров мирового рынка вооружений

Фото: REUTERS

Россия до сих пор является одним из лидеров мирового рынка вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.

«Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов власти и организаций, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», – приводится слова главы государства на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, России, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и других стран Запада, удается экспортировать существенные объемы вооружений.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявлял, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги.