Путин назвал Россию одним из лидеров мирового рынка вооружений Фото: REUTERS

Россия до сих пор является одним из лидеров мирового рынка вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.

«Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов власти и организаций, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники», – приводится слова главы государства на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, России, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и других стран Запада, удается экспортировать существенные объемы вооружений.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявлял, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги.