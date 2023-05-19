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НовостиВ мире19 мая 2023 11:24

«Почта Молдавии» объявила о приостановке отправки корреспонденции в Россию

Государственное предприятие заявило, что прилагает максимум усилий для решения возникших проблем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Почта Молдавии» объявила о приостановке отправки корреспонденции в Россию

«Почта Молдавии» объявила о приостановке отправки корреспонденции в Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное предприятие «Почта Молдавии» приостанавливает прием корреспонденции для отправки в Россию. Об этом говорится на сайте компании.

«"Почта Молдавии" временно приостанавливает прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию из-за невозможности отправки почты по этому направлению», - сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 19 мая.

Как говорится в заявлении компании, руководство «Почты Молдавии» прилагает максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы, возобновив процесс приема и отправки почтовой корреспонденции в Россию. «О разрешении данной ситуации и возобновлении услуг сообщим дополнительно на нашей официальной странице», - сказано в заявлении компании.

Напомним, в конце апреля этого года власти Молдавии распорядились заблокировать все сайты российских СМИ, заявив о «борьбе с дезинформацией».