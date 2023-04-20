Власти Молдавии распорядились заблокировать все сайты российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба информации и безопасности Молдавии приказала заблокировать сайты российских средств массовой информации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, указав на «борьбу с дезинформацией».

Приказ ведомства направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи для немедленной блокировки доступа молдавских пользователей к этим сайтам.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 19 апреля, Молдавия заявила о высылке сотрудника российского посольства после инцидента с главой Татарстана Миннихановым Рустаму Минниханову. В молдавском правительстве сочли поведение главы Татарстана в аэропорту Кишинева ненадлежащим. Главу российского региона не пустили в молдавскую столицу, назвав его нежелательным лицом.

Напомним, в конце марта этого года Молдавия заблокировала пять сайтов российского информагентства Sputnik