Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 мая 2023 10:14

Патрушев заявил, что убийство Татарского и подрыв машины Прилепина совершены Украиной при координации США

Секретарь Совбеза РФ отметил, что спецслужбы США принимали участие в планировании и координации других терактов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что убийство военкора Владлена Татарского и подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при непосредственной координации США.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», - заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отмтеил, что спецслужбы США также принимали участие в планировании и координации других терактов, среди которых взрыв на Крымском мосту и подрыв газопровода «Северный поток».

По его словам, такие операции сопровождает заранее подготовленная в США и Великобритании информационная кампания, которая призвана дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, а также подорвать суверенитет России.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам, который были совершены против некоторых медийных лиц в России, однако он не стал комментировать совершенное накануне покушение Прилепина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)