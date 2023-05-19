Патрушев заявил, что убийство Татарского и подрыв машины Прилепина совершены Украиной при координации США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что убийство военкора Владлена Татарского и подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при непосредственной координации США.
«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», - заявил секретарь Совбеза РФ.
Патрушев отмтеил, что спецслужбы США также принимали участие в планировании и координации других терактов, среди которых взрыв на Крымском мосту и подрыв газопровода «Северный поток».
По его словам, такие операции сопровождает заранее подготовленная в США и Великобритании информационная кампания, которая призвана дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, а также подорвать суверенитет России.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам, который были совершены против некоторых медийных лиц в России, однако он не стал комментировать совершенное накануне покушение Прилепина.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)