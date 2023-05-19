Страны G7 договорились сохранять замороженными активы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» договорились продолжать держать активы России замороженными в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва выплатит Украину компенсации, говорится в совместном заявлении лидеров стран G7.

«Мы предпринимаем шаги для полного учета суверенных активов России, замороженных в наших юрисдикциях. Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине», – сказано на сайте саммита G7 в Хиросиме.

Как отмечается в заявлении, страны «Большой семерки» намерены принять меры против российского финансового сектора, однако сохранят финансовые каналы для «необходимых транзакций». В частности, G7 хочет предотвратить использование филиалов российских банков в третьих странах для обхода санкций. Кроме того, члены «Группы семи» планируют ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий, чтобы РФ не смогла применять их в создании вооружений.

Напомним, ранее стало известно, что главы стран G7 на саммите в Японии объявят об ужесточении санкции против РФ, чтобы ограничить торговлю, «поддерживающую российские вооруженные силы».

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