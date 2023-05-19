Песков оценил планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами

Песков заявил об альтернативах рынку ЕС для российских алмазов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Для алмазов из России найдутся альтернативные рынки, если Евросоюз введет ограничения на их торговлю, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Напомним, Евросоюз хочет ограничить торговлю российским алмазами в рамках усиления ограничений в отношении России. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Также он рассказал, что Евросоюз сейчас работает над тем, чтобы закрыть России лазейки для обхода санкций. При этом, по его словам, мощная поддержка Киева продолжится. Стоит отметить, что одним из противников введения санкций в отношении алмазов из России является Бельгия.

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