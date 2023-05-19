Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Политик намерен представить свой «мирный план» урегулирования конфликта на Украине.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Наши приоритеты – возвращение всех пленных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой», – написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Зеленского, Киева намерен предпринять меры для защиты мусульманского сообщества Украины.

Напомним, ранее украинский лидер запросил отдельный саммит стран G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта с Россией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)