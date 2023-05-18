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НовостиПолитика18 мая 2023 9:21

Зеленский просит провести мирный саммит по Украине

FT: Зеленский призвал G7 провести саммит по Украине для продвижения своего «мирного плана»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Украины Владимир Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.

Как передает Financial Times, «лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского».

Участие России в возможном саммите по урегулированию конфликта не предусмотрено, отмечается в сообщении. По словам европейского чиновника, странам G7 предстоит обсудить «больше количество элементов» плана, предложенного украинским лидером.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что не признают и не продвигают никаких мирных инициатив по ситуации на Украине, кроме «мирного плана» Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, Россия готова рассматривать идеи по урегулированию конфликта на Украине только с учетом интересов Москвы.

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