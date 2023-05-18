Зеленский просит провести мирный саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский запросил саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.

Как передает Financial Times, «лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского».

Участие России в возможном саммите по урегулированию конфликта не предусмотрено, отмечается в сообщении. По словам европейского чиновника, странам G7 предстоит обсудить «больше количество элементов» плана, предложенного украинским лидером.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что не признают и не продвигают никаких мирных инициатив по ситуации на Украине, кроме «мирного плана» Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, Россия готова рассматривать идеи по урегулированию конфликта на Украине только с учетом интересов Москвы.

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