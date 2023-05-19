Российские войска нанесли удар по складам и центрам подготовки подразделений ВСУ Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на пятницу, 19 мая, был нанесен удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений украинских войск, а также складам вооружения, боеприпасов и техники иностранного производства.

В российском военном ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены, а также были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, в ночь на четверг, 18 мая, Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам украинских войск.

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