Вооруженные силы России приняли более 117 тысяч контрактников и добровольцев с 1 января 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

На службу в Вооруженные силы России с 1 января этого года в качестве добровольцев и на контракт с Министерством обороны страны поступили более 117 тысяч человек. Об сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.

«С 1 января по 19 мая в ряды вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек. Из этой цифры будем исходить в нашей дальнейшей работе», – сказал политик в ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту.

Между тем в Совбезе России в беседе с РИА Новости отметили, что набор на службу по контракту идет очень хорошими темпами.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Сборы граждан России, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Их цель – улучшить профессиональные навыки и знания военнослужащих запаса.

Напомним, в сентябре прошлого года Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных.