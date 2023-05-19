Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал

Путин заявил, что попытки разделить русский и финно-угорские народы обречены на провал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки разделить русский и финно-угорский народы обречены на провал, поскольку для этого нет никаких оснований. Также он подчеркнул, что этим занимаются люди, непонимающие “где они находятся и кто они такие”.

“<...> вот эти попытки разделить русские и финно-угорские народы, они не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал”, — заявил глава государства на Совете по межнациональным отношениям в Пятигорске.

Также Путин напомнил, что славяне жили бок о бок с финно-угорскими племенами еще до образования российского государства. При этом, по словам Путина, жили они в мире и согласии.

Ранее на этом заседании Владимир Путин отметил, что противники России устраивают различные провокации внутри национальных сообществ, ошибочно полагая, что многонациональность России – это ее уязвимое место. Однако, по его словам, жизнь показала совершенно обратное: многонациональность России – наша “особая всепобеждающая сила.”