Путин пошутил над участниками антироссийских митингов в Праге

Путин посоветовал участникам антироссийских митингов в Праге «продолжать пить пиво» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, комментируя антироссийские собрания в Праге, организованные политэмигрантами, посоветовал им «продолжать пить пиво».

«Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть продолжают дальше пить пиво, говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины злоупотребляют этим легким алкогольным напитком – нас это вполне устраивает», – сказал он в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как сообщил сенатор Константин Косачев, участники «Форума свободных народов»* в Праге называют себя «представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ». По его словам, они призывают региональные элиты России поспособствовать «деколонизации России».

Как писал сайт KP.RU, Путин назвал недоумками противников России.

*Организация, признанная в России нежелательной