В Москву прилетел первый за четыре года самолет из Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москву прилетел первый за четыре года самолет из Тбилиси. Рейс выполнила авиакомпания Georgian Airways.

По информации РИА Новости, лайнер был загружен на 80%. Как отметил один из пассажирова, билеты на этот рейс пришлось заказывать через сайт перевозчика, поскольку у авиакомпании не мобильного приложения. Кроме того, она не предоставляет возможности выбрать посадочное место.

Тем временем, согласно информации на сайте московского аэропорта Внуково, идет регистрация на рейс в Тбилиси.

Как писал сайт KP.RU, накануне в столицу Грузии прилетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

Напомним, многие жители закавказской республики с восторгом приняли решение президента России Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией. Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются безвизу, а их президент – нет.