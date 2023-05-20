Байден на саммите G7 в Хиросиме выразил уверенность, что США избегут дефолта Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что государству удастся избежать прогнозируемого дефолта. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление американского лидера на саммите в Хиросиме в Японии.

"Я все еще считаю, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта и сделают что-то достойное", - заявил Байден.

Кроме того, американской президент уверен в том, что даже существующая напряженность в переговорах по государственному долгу не сможет привести к дефолту. По мнению Байдена, демократы и республиканцы смогут прийти к общему соглашению.

Ранее о том, что в США с 1 июня 2023 года может наступить дефолт говорили и в министерстве финансов Соединенных Штатов. Об этом говорится в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям. Сейчас потолок американского государственного долга достиг 31,4 триллиона долларов.