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НовостиЭкономика16 мая 2023 0:13

Министр финансов Йеллен допустила, что дефолт в США может наступить 1 июня

Глава американского Минфина предложила незамедлительно повысить потолок госдолга ради защиты кредитоспособности страны
Мария ПАВЛОВА
Глава минфина США Йеллен подтвердила возможность наступления дефолта в стране с 1 июня.

Глава минфина США Йеллен подтвердила возможность наступления дефолта в стране с 1 июня.

Фото: REUTERS

В министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Об этом сказано в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям. Документ размещен на сайте Минфина США, он доступен здесь.

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», - заявила Йеллен, добавив, что незамедлительное повышение потолка государственного долга может защитить кредитоспособность США.

Ранее Джанет Йеллен в письме законодателям уже писала о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг. К такому выводу в Минфине Соединенных Штатов пришли после оценки последних поступлений федеральных налогов.

Также глава минфина отмечала, что у США заканчиваются возможности применять экстраординарные меры, направленные на борьбу с надвигающимся дефолтом.

Ждет ли США дефолт и чем это опасно, читайте здесь на KP.RU.