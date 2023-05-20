На Украине подростка осудили на десять лет за якобы помощь российским войскам Фото: Архив "КП"

Суд на Украине приговорил 17-летнего подростка к десяти годам заключения за якобы помощь Вооруженным силам России, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Суд на Украине приговорил Владимира Маркина 2005 года рождения к десяти годам лишения свободы по абсолютно абсурдным основаниям», – сообщил правозащитник в беседе с РИА Новости.

По словам Мельникова, на Украине арестованы еще два подростка – мальчик и девочка. Он призвал быстрее организовать обмен осужденного мальчика и поспособствовать обмену других мирных граждан.

Как писал сайт KP.RU, ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота России Андрею Рузинскому. Ведомство утверждает, что он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск «прорвать» государственную границу Украины для наступления на Харьковскую область.