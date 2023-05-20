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НовостиПолитика20 мая 2023 16:20

Пушилин инициировал учреждение государственной награды ДНР “За освобождение Артемовска”

Ровно год назад был освобожден Мариуполь
Сергей ЧИКОВ
Пушилин инициировал учреждение медали "За освобождение Артемовска"

Пушилин инициировал учреждение медали "За освобождение Артемовска"

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение официальной награды “За освобождение Артемовска”.

“Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден!” — сообщил Пушилин в своем телеграм-канале.

Также он отметил символичность даты полного освобождения Артемовска, которая совпала с датой окончательного освобождения Мариуполя – год назад 20 мая сдались в плен последние бойцы нацбатальона “Азов”*.

Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что в полдень 20 мая Российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

*террористическая организация, запрещена в РФ