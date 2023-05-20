В МУС заявили о неприемлемости объявления Россией в розыск судей и прокурора организации

В МУС выразили обеспокоенность объявлением России в розыск судей и прокурора организации Фото: пресс-служба Международного уголовного суда

Ассамблея стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявила о неприемлемости объявления в розыск судей и прокурора МУС Министерством внутренних дел России.

“Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений”, — говорится в заявлении на сайте МУС.

Напомним, днем ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд в Гааге, выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордера в суде назвали то, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова якобы могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с якобы оккупированных территорий Украины в Россию.