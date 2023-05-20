Подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде признался в работе на СБУ Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде местный житель Никита Журавель, ранее задержанный сотрудниками силовых ведомств, признался, что работал по указаниям СБУ.

"В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей", — сообщили в телеграм-канале Следком.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором неизвестный сжигает священную книгу мусульман на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. Позже стало известно, что подозреваемого задержали, а также появилось видео его задержания.

Напомним, в марте 2023 года неизвестные бойцы украинской армии под одобрительные насмешки боевых товарищей разжигали костер вырванными из Корана страницами и снимали это на видео.

Сайт KP.RU рассказывал, как религиозные и политические лидеры мусульманских стран выразили свое осуждение надругательства над святыней.

Саудовский профессор-богослов Абделла бен Абдель Мохсен аль-Ассаф заявил, что кощунство солдат ВСУ нельзя оправдать, а глумление над Кораном ведет к экстремизму и вовлечению других сторон в военные конфликты.

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