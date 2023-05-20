ВСУ полностью исчерпали ресурсы и не смогут ничего противопоставить контрнаступлению России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара ВС РФ после контрнаступления украинской армии.

“Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы”, — поделился Макгрегор прогнозом в своем видеоблоге.

Макгрегор считает, что ВСУ, вероятно, уже полностью исчерпали свои резервы, поэтому не смогут сопротивляться ответной атаке российской армии. При этом русские, по его мнению будут действовать аккуратно и обдуманно, максимально используя свое преимущество в воздухе.

Напомним, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал сценарий раздела Украины между Россией и Польшей разумным вариантом решения конфликта. При этом Одесса, Киев, Харьков и некоторые другие города всегда были частью российский цивилизации, а их жители смогут жить в согласии с народом России после завершения конфликта.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)