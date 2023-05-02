Бывший американский разведчик Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей

Бывший американский морпех предложить разделить Украину между Польшей и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал сценарий раздела Украины между Россией и Польшей разумным вариантом решения конфликта.

“Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. <…> Она должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России”, – заявил военный.

Также он отметил, что Одесса, Киев, Харьков и некоторые другие города всегда были частью российский цивилизации. Риттер считает, что жители этих регионов смогут жить в согласии с народом России после завершения конфликта.

Недавно читатели американского журнала American Thinker согласились с позицией политолога Дэвида Голдмана, предсказавшего крах Киева в боевых действиях с Россией, и предложили свои сценарии разделения Украины.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что Украина уже лишилась субъектности, и осталась всего лишь инструментом в руках Запада. Экс-глава МИД Польши признался, что страна планировала раздел Украины в начале спецоперации России.