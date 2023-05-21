Bloomberg: Состояние Цукерберга увеличилось на рекордные 44,3 млрд долларов в 2023 году Фото: REUTERS

Глава корпорации Meta* Platforms Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов, об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира», - говорится в статье.

Согласно рейтингу издания, состояние Цукерберга сейчас оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место в мире).

При этом отмечается, что Цукерберг занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в январе Илон Маск разбогател почти на 11 млрд долларов всего за два дня, в которые он выступал в суде по иску о нарушении законодательства о ценных бумагах.

Уточнялось, что состояние владельца сети микроблогов Twitter резко выросло в дни дачи им показаний на судебном процессе, то есть 20 и 23 января 2023 года.

Однако, в начале апреля Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов на фоне опасений инвесторов по поводу прибыльности акций производителя электрокаров.

Forbes сообщал, что ценные бумаги Tesla потеряли в цене 10,8% после того, как вышел квартальный отчет компании.

В тот момент состояние Маска оценивалось в 187,9 миллиарда долларов. Несмотря на потерю 14,5 миллиарда долларов, он также оставался самым богатым предпринимателем в США.

* признана экстремистской организацией и запрещена в России