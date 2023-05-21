NYT: саммит G7 превратился в место, где «нелюбимые лидеры» жалуются на свое тяжелое положение Фото: REUTERS

Саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме стал «клубом одиноких сердец», где «нелюбимые лидеры» могут пожаловаться на трудное положение из-за низкого уровня поддержки среди сограждан. Об этом заявил обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

«Для Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами», - сказано в статье.

В своей публикации журналист привел данные опроса Morning Consult, которые говорят о том, что ни один из собравшихся политиков не может быть поддержан большинством населения страны.

По его словам, в США существует проблема госдолга, уровень преступности, а также опасения избирателей из-за возраста действующего президента. Уровень поддержки французского лидера Эммануэля Макрона автор статьи связывает с пенсионной реформой.

По словам журналиста, саммит стал хорошей возможностью для политиков обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность своих избирателей.

Напомним, американский лидер на саммите G7 в Хиросиме выразил уверенность, что США избегут дефолта. Указав на то, что республиканцы и демократы придут к соглашению.