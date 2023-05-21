Украинский пленный сообщил о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе

Украинский военнопленный сообщил о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под населенном пунктом Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал украинский военнопленный Василий Ленив, попавший в плен под Спорным.

«Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят "двухсотые". Четыре позиции ваши отбили», - приводит РИА Новости заявление украинского военнопленного.

Как отметил Ленив, командование ВСУ хотело, чтобы украинские войска на данном участке линии соприкосновения перешли в наступление, но, как он отметил, армия Украины на данном участке не наступала, а оборонялась.

Напомним, ранее штурмовая группа российских войск взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военных, которые завили о насильственном призыве в ВСУ. Как писал сайт KP.RU, попавшие в плен военнослужащие рассказали, что они были насильно призваны в армию Украины, а один из них заявил, что является уроженцем города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР).