Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям для вступления в НАТО

По словам канцлера ФРГ, сразу было ясно, что вступления Киева в альянс «не произойдет в обозримом будущем» Фото: REUTERS

Украина на данный момент не соответствует многим критериям, которые нужны для вступления в Североатлантический альянс. Такое заявление в воскресенье, 21 мая, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt на полях саммита «Большой семерки».

«Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу», — сказал немецкий канцлер, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

При этом, как отметил Шольц, сразу было ясно, что вступления Украины в альянс «не произойдет в обозримом будущем». «Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — добавил глава немецкого правительства.

Канцлер ФРГ также призвал сосредоточиться на том, что происходит на данный момент, в том числе на дальнейшей поддержке Киева.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал о том, что вопрос о членстве в альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.

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