Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Провокация с осквернением Корана на фоне мечети в Волгограде организована при поддержке американских спецслужб. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском правоохранительном ведомстве.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — заявил собеседник издания отметив также, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ».

Источник заключил: «Поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления».

Напомним, ранее подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде местный житель Никита Журавель, который был задержан сотрудниками силовых ведомств, признался, что работал по указаниям Службы безопасности республики (СБУ). Как заявил подозреваемый, он делал это с целью разжигания розни «между христианами и мусульманами».