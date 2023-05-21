Гутерриш призвал к реформированию Совета безопасности ООН Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что Совет безопасности организации, а также Бреттон-Вудская система нуждаются в проведении реформ.

Выступая на пресс-конференции в Хиросиме, где прошел саммит G7, генсек ООН отметил, что оба института отражают соотношение держав 1945 года.

«Глобальная финансовая архитектура устарела, дисфункциональна и несправедлива», — цитирует Гутерриша Reuters.

Генсек ООН добавил, что на фоне экономических потрясений, которые произошли из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине, Совбез ООН не смог выполнить свою «основную функцию глобальной системы безопасности».

Ранее за реформу Совбеза ООН выступал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Сделать это, по его мнению, необходимо для того, чтобы «вернуться к философии и принципам ООН», а также для укрепления функций организации, включая принцип нераспространения ядерного оружия.