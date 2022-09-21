Премьер-министр Японии Кисида выступил за реформу СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за реформу СБ ООН и за укрепление функций организации.

"Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходима реформа ООН, укрепление функций ООН", - сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Он ознакомил ассамблею с подходом Японии к вопросу о сохранении принципов ООН.

"Для того чтобы вернуться к философии и принципам ООН, необходима реформа ООН, включая реформу Совета Безопасности, а также укрепление функций ООН, включая принцип нераспространения ядерного оружия", - сказал Кисида.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН. Президент Украины также призвал организацию признать РФ "террористическим государством".

При этом Джен Псаки ранее заявила, что США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк также планирует говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с инициативой об исключении оттуда России.

Генассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября 2022 года. Она проходит в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.