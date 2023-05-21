Ученые оценили потенциальный ущерб для мировой экономики от Эль-Ниньо в 3 трлн долларов Фото: REUTERS

Связанные с природным явлением Эль-Ниньо изменения в погоде могут принести мировой экономике ущерб в размере 3 трлн долларов. Об этом сказано в опубликованном в журнале Science исследование Дартмутского колледжа.

Согласно подсчетам, если прогноз о возникновении Эль-Ниньо в текущем году сбудется, то ущерб мировой экономике до 2029 года составит до 3 трлн долларов «по сравнению со сценарием без изменения погодных условий».

Как сообщается, авторы исследования провели подсчет экономических последствий Эль-Ниньо 1982-1983 годов, обнаружив, что оно привело к потере дохода в мировой экономике в размере 4,1 трлн долларов за пять лет, а в период с 1997 по 1998 год потреи составили 5,7 трлн долларов.

Уточняется, что последствия Эль-Ниньо наносят разный ущерб экономикам разных государств. По данным статистики, в США «наблюдалось падение ВВП на 3% даже через пять лет после каждого Эль-Ниньо по сравнению со сценарием без изменения погодных условий». Тем временем, в тропических странах, которые более уязвимы к последствиям Эль-Ниньо, в их числе Перу и Индонезию, отмечалось падение ВВП на более чем 10%.

Эль-Ниньо - природное явление, которое возникает в экваторильной части Тихого океана с периодичностью в несколько лет, когда повышается температура воды. Оно оказывает влияние на разные территории, так в США вызывает более влажную зиму в южной половине страны, однако жаркую и сухую погоду на севере.