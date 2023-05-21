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НовостиВ мире21 мая 2023 10:49

Байден заявил, что США передадут Украине мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков

Президент США рассказал, что включает новый транш военной помощи для Киева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден рассказал, что включает новый транш военной помощи для Украины

Байден рассказал, что включает новый транш военной помощи для Украины

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что новый транш военной помощи Киеву будет включать мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков.

«Сегодня США объявили очередной транш артиллерии, боеприпасов, танковых вооружений и мостового оборудования, призванных обеспечить успех Украине на поле боя», — заявил американский президент в ходе пресс-конференции в японской Хиросиме.

Госдепартамент отметил, что пакет помощи Киеву будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий, а также противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи. Кроме того, будут переданы грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.

Как писал сайт KP.RU, Байден также заявил, что размер нового пакета военной помощи Киеву составит 375 млн долларов.