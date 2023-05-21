Байден заявил, что США передадут Украине мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков

Байден рассказал, что включает новый транш военной помощи для Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что новый транш военной помощи Киеву будет включать мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков.

«Сегодня США объявили очередной транш артиллерии, боеприпасов, танковых вооружений и мостового оборудования, призванных обеспечить успех Украине на поле боя», — заявил американский президент в ходе пресс-конференции в японской Хиросиме.

Госдепартамент отметил, что пакет помощи Киеву будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий, а также противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи. Кроме того, будут переданы грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.

Как писал сайт KP.RU, Байден также заявил, что размер нового пакета военной помощи Киеву составит 375 млн долларов.