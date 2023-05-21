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НовостиВ мире21 мая 2023 8:08

Байден назвал размер нового пакета военной помощи Украине

Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 375 млн долларов
Екатерина КОСОБОКОВА
Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 375 млн долларов

Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 375 млн долларов

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал размер нового пакета военной помощи Украине. По его словам, речь идет о сумме в 375 млн долларов.

«Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь Украине, включая сегодняшнее объявление о выделении дополнительных 375 миллионов долларов на боеприпасы и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В релизе отмечается, что заявление о выделении средств Байден сделал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили вопрос дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины и помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Напомним, о том, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи, ранее сообщало издание Politico со ссылкой на собственные источники. В статье отмечалось, что «в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что военная помощь, которую выделяют страны Запада Украине, не окажет принципиального воздействия на ход спецоперации.

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