Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит 375 млн долларов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал размер нового пакета военной помощи Украине. По его словам, речь идет о сумме в 375 млн долларов.

«Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь Украине, включая сегодняшнее объявление о выделении дополнительных 375 миллионов долларов на боеприпасы и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В релизе отмечается, что заявление о выделении средств Байден сделал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсудили вопрос дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины и помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Напомним, о том, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи, ранее сообщало издание Politico со ссылкой на собственные источники. В статье отмечалось, что «в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что военная помощь, которую выделяют страны Запада Украине, не окажет принципиального воздействия на ход спецоперации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)